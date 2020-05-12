Находки из болгарской пещеры стали древнейшими свидетельствами появления современных людей в Европе

Вадим Карасев

Исследователи пришли к выводу, что орудия и кости из пещеры Бачо Киро имеют возраст как минимум 46 тысяч лет, так что они становятся древнейшими следами проникновения в Европу людей современного типа. Полученная датировка означает также, что современные люди и неандертальцы сосуществовали в Европе несколько тысячелетий, прежде чем неандертальцы окончательно исчезли.

«Наша работа в Бачо-Киро показывает, что между прибытием первой волны современных людей в восточную Европу и окончательным вымиранием неандертальцев на крайнем западе Европы лежит временной период продолжительностью, возможно, 8000 лет», — говорит один из авторов исследования, профессор Жан-Жак Ублан (Jean-Jacques Hublin) из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка, добавляя, что это гораздо дольше, чем считалось ранее.

Пещера Бачо Киро находится в центральной части Болгарии, в нескольких километрах к западу от города Дряново. Она представляет собой четырехэтажный лабиринт галерей и коридоров с общей длиной 3,6 километра. Пещера была открыта в 1890 году. Раскопки в ней выявили человеческие останки и орудия очень специфического типа, известного как «начальный верхний палеолит». Орудия этого времени имеют черты, встречающиеся как у орудий неандертальцев, так и у орудий сапиенсов. Дискуссии вызывали и найденные в пещере костные останки. Точная датировка находок также сталкивалась с затруднениями, в том числе и из-за загрязнения.

С 2015 года ученые провели новые раскопки в пещере Бачо Киро, обнаружив новые орудия, а также фрагменты костей и зуб. Анализ древней ДНК позволил установить, что они принадлежат не неандертальцам, а ранним современным людям. Было проведено и радиоуглеродное датирование находок. Оно дало результат от 46 790 до 42 810 лет. Датировка останков по скорости изменений в митохондриальной ДНК показала сходный возраст — между 44 830 и 42 616 лет назад.

По словам ученых, аналогичные орудия были найдены и в более низком слое, где не обнаружилось костных останков. Этот слой имеет возраст почти 47 тысяч лет. Жан-Жак Ублан говорит, что археологический контекст находок был «кристально чистым», следовательно, можно сделать вывод, что это древнейшие следы Homo sapiens в Европе.

Среди других предметов ученые обнаружили украшения из медвежьих зубов, поразительно похожие на те, что делали неандертальцы. По мнению исследователей, это свидетельствует в пользу гипотезы о ранних контактах между пришедшими в Европу современными людьми и уже жившими там к тому времени неандертальцами. Результаты исследования опубликованы в журналах Nature и Nature Ecology & Evolution.

Существует только один пример останков Homo sapiens в Европе, который считается более древним, чем находки из пещеры Бачо Киро. Согласно работе 2019 года, череп из пещеры Апидима на юге Пелопоннеса имеет возраст более 210 тысяч лет.