Налоги спишут, деньги вернут

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Очередной пакет антикризисных мер, поддержанный Госдумой, поможет оперативно решить проблемы россиян и малого бизнеса

Налоги и страховые взносы малых и средних предприятий (МСП) за второй квартал текущего года будут списаны, а период оплаты штрафов для бизнеса предлагается увеличить с двух месяцев до полугода. При этом получить госгарантии от кабмина компаниям, попавшим в сложное положение, станет проще. Любители путешествовать также могут вздохнуть с облегчением: в случае отмены тура и отказа воспользоваться равноценной заменой туристы смогут не только вернуть в десятидневный срок деньги, но и получить от туроператора проценты за пользование средствами. Соответствующий пакет законопроектов, направленный на поддержку экономики в период распространения коронавируса, Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании во вторник, 12 мая.

Помощь должна дойти до каждого

Сегодняшняя задача Государственной Думы — как можно оперативнее законодательно обеспечить реализацию дополнительных мер по поддержке граждан и экономики страны, предложенных накануне Президентом России Владимиром Путиным. По словам спикера палаты Вячеслава Володина, принимаемые государством меры эффективны и работа в этом направлении должна быть продолжена.

«Необходимо законодательно обеспечить реализацию предложений Президента России по поддержке граждан, самозанятых, малого и среднего бизнеса, — отметил председатель Госдумы. — Наряду с принятием мер поддержки в ходе борьбы с распространением коронавируса нам важно создать условия для восстановления экономики после снятия ограничений».

Володин отметил, что инициативы будут рассмотрены депутатами в максимально сжатые сроки. «Помощь должна своевременно дойти до каждого. Такую задачу поставил президент», — подчеркнул он.

Спикер напомнил, что речь идёт о выплатах семьям с детьми, медицинским работникам и сотрудникам социальной сферы, сохранении занятости, особенно на предприятиях пострадавших отраслей и в некоммерческих организациях, о списании налогов и страховых взносов за второй квартал для малого и среднего бизнеса, а также о помощи самозанятым, которым президент пообещал вернуть все уплаченные налоги в прошлом году в полном объёме.

Туристам возместят с процентами

Один из одобренных палатой в первом чтении правительственных законопроектов охватывает различные сферы и направлен на устойчивое развитие экономики, отметил Вячеслав Володин. В частности, документ расширяет перечень организаций, лицензии которым будут продлены автоматически, уточняет особенности предоставления госуслуг, совершенствует механизм банкротства отдельных категорий должников.

«Ряд нововведений касается туристической отрасли. К примеру, граждане смогут вернуть деньги как от туроператора, так и от турагента или без доплаты перенести поездку на другое время», — уточнил спикер Госдумы. Также в проекте содержится норма, согласно которой, если турист не воспользуется равноценной заменой турпродукта, туроператор должен будет не только возместить деньги, но и уплатить проценты за пользование ими.

Кроме того, Правительство России наделяется дополнительными полномочиями по установлению особенностей оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицины, по проведению итоговой аттестации и вступительных испытаний».





Документом также предусматривается отсрочка по уплате штрафа субъектами малого и среднего предпринимательства до 180 дней (сейчас 60 дней), расширяется перечень сфер, на которые будет распространяться принцип «лицензия автоматом».

В то же время добросовестным арендаторам государственного и муниципального имущества проект закона даёт возможность пролонгировать договоры аренды до одного года на прежних условиях.

Поддержка малого «добывающего» бизнеса

Законопроект приостанавливает до 31 декабря 2021 года действие п. 1 статьи 3 Федерального закона «О Всероссийской переписи населения» в части периодичности проведения Всероссийской переписи населения, которая ранее должна была стартовать в октябре текущего года.

Помимо этого, проект устанавливает особенности применения норм, касающихся внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населённых пунктов, территориальных зон. Кроме того, документом определяются особенности проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме очного голосования и очно-заочного голосования.

Предложенная новация также наделяет кабмин правом устанавливать исключения для финансовой поддержки малых и средних предприятий, которые, помимо основной деятельности, занимаются производством или реализацией подакцизных товаров, а также добычей или реализацией полезных ископаемых (за исключением общераспространённых полезных ископаемых).

Получить госгарантии станет проще

Второй законопроект из антикризисного пакета, поддержанный депутатами, предполагает, что Правительство сможет предоставлять госгарантии на любых условиях, не противоречащих Бюджетному кодексу, без необходимости изменения закона о бюджете на текущую трёхлетку.

«Это значит, что многие отечественные компании, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, смогут продолжить свою деятельность и сохранить рабочие места», — пояснил Вячеслав Володин.

Кроме того, вводится новый вид госгарантий — в пользу одного бенефициара по обязательствам нескольких юридических лиц.

Такой механизм ориентирован на оказание массовой поддержки, поскольку в отличие от существующего он не предусматривает вовлечения ряда федеральных органов исполнительной власти и Правительства для отбора предприятий, принятия индивидуальных решений о предоставлении гарантий и их оформления.