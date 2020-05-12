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Нефтяной конкурент России потратит рекордную сумму на борьбу с кризисом

Нефтяной конкурент России потратит рекордную сумму на борьбу с кризисомФото: Ints Kalnins / Reuters

Норвегия планирует потратить на борьбу с кризисом рекордную сумму — 420 миллиардов крон (41 миллиард долларов). Об этом сообщает Bloomberg.

Для преодоления трудностей королевство намерено впервые в истории продать активы из Государственного пенсионного фонда, крупнейшего суверенного фонда в мире. Его объем составляет триллион долларов.

Норвегия является крупнейшим производителем нефти в Европе и одним из главных конкурентов России на европейском рынке. В нынешних условиях страна испытывает двойной удар: негативное влияние оказывают падение цен на нефть и приостановка деловой активности.

Правительство прогнозирует более глубокий экономический спад, что связано с высокой неопределенностью. Ожидается, что в этом году ВВП Норвегии сократится на четыре процента, а не на два, как предполагали еще в марте-апреле. Уровень безработицы достигнет 5,1 процента.

На этом фоне расходы из бюджета с учетом текущих цен на рынке нефти составят 4,2 процента (в марте-апреле ожидалось 3,9 процента) от стоимости активов Фонда. Обычно расходы не превышают трех процентов от суммы активов.

Дополнительное давление на нефтегазовые доходы страны окажет сокращение добычи нефти, на которое страна пошла для стабилизации рынка. С 1 июня оно составит 250 тысяч баррелей в сутки.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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