Нефтяные доходы Саудовской Аравии обвалились

Вадим Карасев

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о резком падении чистой прибыли в первом квартале текущего года. Нефтяные доходы королевства обвалились на 25 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчетность компании.

Выручка компании с января по март составила 60,151 миллиарда долларов, что на 16,2 процента меньше, чем год назад, а добыча нефти сократилась до 9,8 миллиона баррелей в сутки (минус 3 процента).

При этом прогноз по капитальным затратам на 2020 год сохраняется на уровне 25-30 миллиардов долларов, а в годовом выражении прибыль не достигает даже 17 миллиардов долларов.

Во втором квартале, на фоне радикального снижения цен на нефть и рекордного сокращения добычи, показатели Saudi Aramco значительно ухудшатся.

11 мая Саудовская Аравия объявила о дополнительном, за пределами вступившей в силу 1 мая сделки ОПЕК+, ограничении добычи на миллион баррелей в сутки с июня.

В настоящее время королевство, согласно принятым на себя квотам, добывает 8,5 миллиона баррелей. В первый летний месяц добыча сократится до 7,5 миллиона — это максимальный уровень обязательств среди всех участников сделки. К сокращениям присоединятся Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), но они в совокупности уберут с рынка 180 тысяч баррелей.

Ранее Саудовская Аравия также отказалась от рекордных скидок на сырье для европейских покупателей, которые были введены в рамках ценовой войны с Россией.

Кризис на нефтяном рынке заставил королевство с 1 июня приостановить выплату прожиточного минимума, а с 1 июля повысить в три раза налог на добавленную стоимость, до пятнадцати процентов. Министр финансов страны Мухаммед аль-Джадаан объяснил, что пойти на такие меры пришлось из-за значительного дефицита бюджета в первом квартале, достигшего девяти миллиардов долларов.