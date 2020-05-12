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«Несуразная худышка»: Анастасия Решетова напугала снимком пятилетней давности

«Несуразная худышка»: Анастасия Решетова напугала снимком пятилетней давности
Сегодня невеста Тимати может похвастаться соблазнительными формами и тонкой талией. Однако раньше модель имела болезненный вид, отличаясь чрезвычайной худобой. Настя показала поклонникам кадры того периода.

24-летняя Анастасия Решетова признавалась, что ради фигуры мечты шла на отчаянные меры: садилась на жесткую диету и изнуряла себя тренировками. По словам модели, она также была подвержена таким психическим расстройствам, как анорексия и булимия.

Правда, невеста Тимати смогла быстро взять себя в руки и уже через год набрала массу, что подтвердила снимком 2016 года, на котором продемонстрировала аппетитные формы. О радикальном похудении звезда больше не думает, теперь Настя довольна собственным весом.

«Тренировки превратили меня из несуразной худышки в девушку, довольную собой и обладательницу красивого спортивного тела», — призналась возлюбленная рэпера.

Напомним, что Решетова и Тимати стали родителями осенью прошлого года. У пары родился мальчик, которого назвали Ратмиром в честь погибшего друга музыканта Ратмир Шишкова. «Мне было важно значение имени, его происхождение и созвучность с отчеством. Скажу честно, мне не понятен нынешний тренд на необычные имена у детей», — рассказывала Настя о непростом выборе. 

Первое время возлюбленные предпочитали скрывать внешность малыша, однако уже через несколько месяцев сдались и показали сына публике. «На мой взгляд, не показывать ребенка, который только недавно появился на свет — это совершенно нормальная объяснимая ситуация. Иногда родители вообще не показывают факт наличия детей в соцсетях или скрывают лицо до достижения годовалого возраста, а то и до момента поступления в школу. Это точно личное дело каждого», — обращалась к подписчикам бизнесвумен.


К слову, после родов Анастасия быстро вернула прежнюю форму. «На данный момент я не перегружаю себя физнагрузкой. Не делаю кардио, чтобы молоко не пропало (недавно был уже неудачный опыт), а если силовые, то только с маленьким весом. Ну и конечно, аэрострейчинг — one love. Никаких диет. Все это после того, как выполню свой мамский долг», — делилась Решетова.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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