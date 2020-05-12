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«Нет состава преступления»: НАБУ закрыло дело против Гримчака

«Нет состава преступления»: НАБУ закрыло дело против Гримчака

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак сообщил, что НАБУ закрыло возбужденное в отношении него уголовное дело из-за отсутствия состава преступления.

«Поскольку сегодня день хороших новостей, сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст. 366 УК Украины, закрыто из-за отсутствия состава преступления», — написал экс-чиновник в Facebook.

Между тем, по словам адвоката Гримчака Татьяны Матяш, закрыто дело относительно недостоверного декларирования (статья 366−1 УК Украины, а не 366, как указал бывший чиновник).

«Это дело — о недостоверном декларирование его расходов. У его жены был кредит на авто. Авто украли, а страховая компания обанкротилась. И жена не оплатила страховку. Более десяти лет жена не знала о том, что этот кредит еще за ней числится. И он тоже об этом ничего не знал», — цитирует слова адвоката «Левый берег».

По слова Матяш, дело закрыли, поскольку никаких умышленных действий не было.

Напомним, Юрий Гримчак находится под ночным домашним арестом по другому уголовному делу. Генпрокуратура обвинила Гримчака в том, что он и его помощник за взятку обещали повлиять на судей Верховного суда Украины за вынесение решения в пользу заинтересованного лица. Чиновник и помощник были задержаны 14 августа 2019 года по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.

В конце января 2020 Гримчак вышел на свободу под домашний арест.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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