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НПО им. Лавочкина работает над обликом ракеты для "Морского старта"

НПО им. Лавочкина работает над обликом ракеты для "Морского старта"
Ракету "Союз-7" для пусков с плавучего космодрома "Морской старт" планируется оснастить новым разгонным блоком "Фрегат-СБУ", рассказал РИА Новости генеральный директор разработчика разгонных блоков - НПО им. Лавочкина Владимир Колмыков.

Как сообщалось ранее, "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" - оценить затраты на ремонт плавучего космодрома и создание новой ракеты "Союз-7". При этом пуски планируется возобновить с 2024 года.

"Рассматривается применение разгонного блока "Фрегат-СБУ" в составе ракеты космического назначения "Союз-7" с комплекса "Морской старт", которым владеет компания "С7 космические транспортные системы". В конце 2020 года будет завершена разработка эскизного проекта. Первый запуск разгонного блока "Фрегат-СБУ" с использованием ракеты-носителя "Союз-7" планируется осуществить в 2025 году", - сказал он.

# Россия
По материалам: ria.ru

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