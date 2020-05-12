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Обилие отдыхающих в парках США во время карантина поразило пользователей сети

Обилие отдыхающих в парках США во время карантина поразило пользователей сетиФото: @LachCartwright

Пользователей соцсети Twitter неприятно поразило поведение людей во время карантина — их возмутило обилие отдыхающих в парках Нью-Йорка на фоне пандемии коронавируса. На фотографиях с улиц города видно, что в местах отдыха Нью-Йорка многолюдно, многие собираются группами по несколько человек.

Штат Нью-Йорк лидирует в США по числу заболевших COVID-19. На его территории действует карантин. По словам губернатора Эндрю Куомо, после 15 мая ограничения в Нью-Йорке могут начать постепенно снимать, сообщает New York Post.

Однако введенные ограничения и большое число зараженных не помешали многим жителям мегаполиса выйти на улицы и парки в выходные 2 и 3 мая. В городе в эти дни была теплая солнечная погода. В результате в некоторых местах образовалось массовое скопление людей.

Интернет-пользователи иронизировали над тем, что восемь недель они соблюдали карантин и почти не выходили из дома ради того, чтобы эти люди могли отдохнуть в парке. Многие в комментариях осуждали гуляющих и предрекали Нью-Йорку новую волну распространения коронавируса.

Один из юзеров отметил, что на местах находились полицейские, которые выдавали маски и обращались к гражданам с просьбой соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщали и власти города. Жителей призвали находиться на улице с маской на лице.

Ранее американский ведущий канала ABC News Джордж Стефанопулос (George Stephanopoulos) заявил, что исцелился от коронавируса. Проживающий в Нью-Йорке журналист попал в скандал из-за того, что, несмотря на заболевание, совершал прогулки по улицам без маски.

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По материалам: lenta.ru

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