Обстрелы со стороны ВСУ: житель ДНР получил второе ранение за два года

Лидия Мартынова

11 мая, в День Республики, в ДНР было неспокойно — по всей линии фронта имело место обострение военное ситуации, а в Горловке днем осколочное ранение получил молодой мужчина, живущий в на окраине города — в паре километров от украинских позиций. Кроме того, попадание было в школу номер 10 в районе Курганки (жилмассив Комарова), которая уже не в первый раз оказывается в зоне поражения стрелковым оружием со стороны украинских позиций.

Корреспондент ИА Newstes побывал в школе и в больнице, где в настоящее время находится раненый — Андрей Кириченко. Стоит отметить, что это не первое ранение живущего вблизи линии разграничения мужчины 33 лет, которого я застаю в больнице.

Андрей Кириченко рассказывает, что в день ранения подоил коров, отнес домой молоко, а чуть позже снова пошел на луг недалеко от дома, где пасся его скот, и вдруг почувствовал резкую боль в правом плече. Сам кровь остановить не смог и обратился к соседке, которая и вызвала скорую помощь. Он рассказал, что это его не первое ранение. Летом того года пуля прилетела со стороны шахты «Южная», которая находится в паре километров от дома Кириченко и контролируется ВСУ.

«В том году летом был ранен — перебита артерия, а чуть раньше тоже получил небольшое ранение — в апреле или в вначале марта. Дом мой тоже страдал от обстрелов, в конце 15 года между летней кухней и домом прилетала 82 -ая мина, и в последнее время тоже очень часто стали стрелять», — рассказал раненый.

Курганка, где 11 мая пострадала школа, тоже является прифронтовым и одним из самых неспокойных райнов Горловки, который регулярно фигурирует в сводках. Два года назад в социальных сетях были распространены слухи, что ВСУ заняли этот подвергавшийся систематическим серьезным обстрелам район. Однако слухи не подтвердились, оказавшись, скорее, частью пропаганды и политики устрашения мирных жителей. Последнее время, как рассказывают жители Курганки, обстрелы снова стали регулярными.

В районе праздников, 9 мая и Дня Республики, фронт практически не стихал. 11 мая крупнокалиберная пуля пробила дверь в школе, где учатся более 200 детей.

«Стреляют часто, вчера пули свистели у нас в балке в районе моего дома, недалеко отсюда. Ночью стреляют тяжелым. Обострение у нас длится уже достаточно долго, а последние дни стреляют ежедневно. Тяжело, даже окна дрожали, страшно. И за детей страшно. В том году тоже в этом холле в окно попало, на втором этаже завучу попало в кабинет, совсем недавно в окно влетела пуля возле детских туалетов. Много к нам сюда прилетало, были и разрывные пули — в том году такая пуля выбила кусок стены», — рассказала сотрудница школы.

Директор, Елена Степановна, отметила, что обострение совпало с карантином, и детей в школе не было, но вот сотрудникам приходилось не так давно спускаться в бомбоубежище — настолько сильным был обстрел. Стоит отметить, что в последнее время ранения среди мирных жителей на Донбассе стали регулярными, в том числе от обстрелов страдают дети.

Кристина Мельникова

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