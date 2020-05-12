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"Очередной бред". В Крыму посмеялись над словами Климкина о "возвращении"

"Очередной бред". В Крыму посмеялись над словами Климкина о "возвращении"
Председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом условия для "возвращения" полуострова, озвученные экс-главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Ранее украинский дипломат перечислил местным СМИ два условия для того, чтобы "забрать" Крым обратно под украинскую юрисдикцию. Первым из них Климкин упомянул сохранение санкционного давления на Россию, чтобы полуостров стал непосильной ношей, а вторым – желание жителей полуострова вернуться в состав Украины.


"Очередной бред. Я не думаю, что найдутся отчаянно смелые люди, которые рискнут забрать Крым. Крымчан никто не заставит вернуться в чужую Украину и оставить свою историческую Родину– Россию, – сказал РИА Новости Гемпель.

Парламентарий напомнил, что решение о воссоединении с РФ было осознанным выбором крымчан.

"Необходимо Климкину и иже с ним не забывать, что санкции может в ответ ввести Россия, и тогда Украине будет очень сложно", – также отметил Юрий Гемпель.

Крым стал российским регионом по итогам референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение с Россией. В мае 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".


сообщило, что Павел Климкин выразил опасения, что Украину на Западе вскоре "забудут".
# Россия
По материалам: ria.ru

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