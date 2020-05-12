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Огромный вопрос. США назвали главный раздражитель в отношениях с Турцией

Огромный вопрос. США назвали главный раздражитель в отношениях с Турцией
Вашингтон считает, что вопрос о покупке Анкарой российских ЗРК С-400 остается главным раздражителем в отношениях между странами, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на выступлении в Гудзоновском институте.

"С-400 – это огромный вопрос... это исключительно сложный вопрос, потому что он касается крупнейшей инвестиции в оборону США и их союзников со Второй мировой войны – истребитель F-35. Действия Турции подрывают потенциал этого истребителя", – цитирует РИА Новости Джеффри.

По его словам, если по остальным вопросам, в частности, политике на Ближнем Востоке, стороны приходят к взаимопониманию, то по теме о приобретении российских оборонительных систем подобного консенсуса не наблюдается.


сообщило, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал условие покупки у США вооружений.
# Политика
По материалам: ria.ru

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