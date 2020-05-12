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Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера

Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера
Вероятный набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолета (СГС) сформирован, об этом сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

Изображение вероятного облика двигателя есть в распоряжении РИА Новости.

"На данный момент у нас есть вероятный набор параметров и облик двигателя для сверхзвукового самолета нового поколения", - сообщил гендиректор ЦАГИ.

"Как я уже говорил, важным требованием для такого самолета является обеспечение потребной тяги и относительно низкого удельного расхода топлива двигателя на сверхзвуковой крейсерской скорости полета. Выбор типа двигателя и характеристик силовой установки и обеспечение их согласованной работы на критических точках траектории для минимизации потерь тяги оказывают ключевое влияние на топливно-экономические и экологические характеристики СГС", - сказал Сыпало.

По его словам, очевидно также, что к критическим параметрам относятся также технологии снижения шума выхлопной струи, вентилятора и планера в условиях взлета и посадки.


Минпромторг России объявил тендер на разработку концепции сверхзвукового гражданского самолета (СГС) почти за 718 миллионов рублей, работы планируется провести в 2020-2021 годах.

Президент России Владимир Путин в январе 2018 года предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) после этого сообщила, что ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть применены наработки и технологии, использующиеся в Ту-160.

В сентябре 2018 года в компании "Туполев" (входит в ОАК) рассказали РИА Новости, что предпроектные работы по самолету сейчас на стадии завершения, есть предварительное понимание по цене и характеристикам. При этом в России отсутствует необходимая для создания такого самолета маршевая силовая установка, серийно производимый двигатель НК-32 не сможет отвечать современным требованиям гражданских эксплуатантов.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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