Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом

Вадим Карасев

Влад Соколовский Фото: @vs20

Российский певец Влад Соколовский заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Музыкант рассказал, что несколько дней назад почувствовал недомогание. «У меня появились странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура (37,8), которая держалась в течение трех дней и доходила до 39,2», — написал Соколовский.

Артист вызвал скорую помощь. Соколовский прошел тест на коронавирус, который показал положительный результат. Он призвал всех соблюдать самоизоляцию. «На моем опыте моете быть уверены — это не миф. проблема действительно существует и надо отнестись максимально к ее решению, а лучше предотвращению», — отметил музыкант.

Влад Соколовский — российский певец, продюсер и участник балета Аллы Духовой «Тодес», а также бывший солист группы «БиС». В настоящее время сольный исполнитель, работающий на стыке R&B и euro-pop.

За последние сутки в России выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.