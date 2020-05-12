Победы, горькие разочарования и добрые дела. История успеха Алины Кабаевой

Алексей Вольцев

Благодаря упорству и силе воли гимнастка завоевала статус пятикратной чемпионки Европы и золотого призера Олимпиады. После завершения карьеры имя Алины Кабаевой по-прежнему было на слуху, ведь поклонники внимательно следили за ее общественной деятельностью.

Сегодня на вопрос, кто такая Алина Кабаева, можно ответить по-разному. Вплоть до 2007 года ее знали исключительно как чемпионку мира по художественной гимнастике, но после ухода из спорта о Кабаевой заговорили сначала как о депутате, затем как о филантропе и основателе благотворительного фонда. В качестве председателя совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина занялась развитием сложного бизнеса, связанного с телевидением и киноиндустрией.

12 мая звезде гимнастики исполняется 37. Число ее поклонников растет с каждым годом: одни восхищаются внешностью и стилем спортсменки, другие признательны ей за помощь обездоленным и больным детям. В день рождения Алины Кабаевой вспоминаем о ее главных достижениях и редких, но досадных провалах.

НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ К ПОБЕДАМ

Алина появилась на свет в солнечном Ташкенте в семье спортсменов: мама Любовь Михайловна играла за сборную в баскетбол, папа Марат Вазихович был лучшим бомбардиром футбольного клуба «Пахтакор» в 80-е. Разумеется, родители надеялись, что дочка тоже не останется равнодушной к физической культуре.

Изначально ребенка планировали отдать в секцию фигурного катания, но ледовых площадок в Ташкенте не хватало. Взвесив все «за» и «против», близкие посоветовали Кабаевой заняться художественной гимнастикой.

«У меня дедушка работал в спорткомитете. В районе, где мы жили, не было художественной гимнастики, а он очень любил этот вид спорта и помог открыть отделение в общеобразовательной школе. Так появилась секция, куда пошла я и моя двоюродная сестра, в итоге я осталась», — делилась Алина.

Когда стало очевидно, что у девочки настоящий талант, Людмила Михайловна бросила все дела и отправилась в Москву: показать дочь легендарной Ирине Винер. Вот только тренер не сразу согласилась взять Кабаеву под крыло.

«Она говорила, что я уже старая — мне было тогда 11 лет, — вспоминала гимнастка. — И мама просто ее упросила посмотреть, как я тренируюсь. Ирина Александровна пришла и сказала: «Все, я тебя оставляю. Но с одним условием — если ты похудеешь на три килограмма за три дня».

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С непростой задачей девочка справилась, полностью отказавшись от еды. Спустя несколько дней диеты «на воде» Ирина Винер разрешила ей перекусить винегретом. «Я этот салат терпеть не могла, просто его не любила. Но тогда он казался самым вкусным», — признавалась Алина.

По слухам, местные тренеры даже прозвали склонного к полноте подростка «телевизором на ножках», но Кабаеву это не задевало. Ей приходилось трудиться больше остальных, чтобы стать достаточно стройной для соревнований и превратиться из любителя в профессионала. Оно того стоило: через несколько месяцев девушку было не узнать, а в 1996-м она впервые выступила за сборную России. Достичь отличных результатов Алина смогла благодаря поддержке мамы и стараниям Ирины Винер.

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В 15 Кабаева стала лучшей на международных соревнованиях в Португалии, а впоследствии завоевала титул пятикратной чемпионки Европы и победительницы чемпионата мира 1999-го. Среди любимых упражнений она выделяла номера с булавами и лентой. До сих пор спортивное сообщество вспоминает эталонную программу Алины «Кармен», приводя ее в пример юным гимнасткам.

Громкие победы контрастировали с горькими поражениями. Так, на Олимпиаде в Сиднее Кабаева безупречно выполнила упражнения со скакалкой и лентой, а вот в номере с обручем допустила грубую ошибку и в итоге заняла третье место, хотя считалась абсолютным фаворитом. Еще более обидной для талантливой гимнастки стала ситуация с допинговым скандалом 2001-го, после которого целый год она не имела права участвовать в соревнованиях.

«Мы понимали, что у нас не было никакого допинга. В художественной гимнастике его просто нет, — поясняла Алина. — Нам никто не подсказал, что надо открыть вторую пробу. Но потом, когда ее открыли через полтора года, выяснилось, что там — ничего. То есть мы просто так просидели ни за что. И, конечно, никто извинений не принес. Поэтому было непросто, я действительно хотела все бросить, не понимала, что делать. Представляете, когда у вас отнимают что-то самое драгоценное, что есть в жизни в данный момент».

К счастью, несправедливость комиссии не сломила дух гимнастки, и на Олимпиаде в Афинах она вновь доказала, что умеет побеждать. После этого триумфа многие полагали, что Кабаева выступит и на играх в Пекине, но в 2007-м она приняла решение завершить спортивную карьеру.

НА ЭКРАНЕ

Недаром Ирина Винер говорила, что взялась тренировать 11-летнюю полноватую по меркам гимнастики Алину, когда увидела ее грациозные движения и голливудскую улыбку. Как оказалось, Кабаеву действительно любит камера.

Тренер Алины Кабаевой раскрыла секрет ее успеха

Несмотря на небольшой рост в 166 сантиметров, знаменитость не раз участвовала в модельных показах и фотосъемках для глянцевых журналов. Ее признавали самой сексуальной спортсменкой России и одной из наиболее влиятельных медийных персон.

В качестве актрисы гимнастка засветилась в японском фильме «Красная тень», а в клипе группы «Игра слов» сыграла саму себя. К слову, Кабаеву и раньше воспевали в поп-культуре: Мурат Насыров посвятил ей композицию «Алина».

Также чемпионка была ведущей программы «Империя спорта» и участницей шоу «Форт Боярд», а с осени 2008-го снималась в авторской передаче «Шаги к успеху». Через несколько лет гимнастка узнала телевидение с другой стороны, заняв пост председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», владеющего долей кинокомпании Федора Бондарчука Art Pictures Studio, акциями нескольких каналов и интернет-изданий.

«Мы активно инвестируем в кинопроизводство. Картина «Лед», сопродюсером которой выступила «НМГ», побила рекорды в прокате: размер кассовых сборов составил 1,5 миллиарда рублей. Холдинг выступил и в роли инвестора и продюсера полнометражной картины Федора Бондарчука «Притяжение-2», — делилась Кабаева.

ТОЛЬКО НАЧАЛО

Алине больше не нужно было готовиться к Олимпиадам, но это не означало, что настало время расслабиться. Кабаева продолжала развиваться, просто немного в другом ключе: окончила два университета, получив специальности в сфере спортивного менеджмента, позднее стала кандидатом педагогических наук, семь лет проработала в Госдуме, принимая участие в создании законопроектов. Одно из главных достижений гимнастки — основание собственного благотворительного фонда. О добрых делах знаменитости давно ходят легенды, хотя сама она не любит хвастаться своими поступками.

Алина Кабаева меняет чужие жизни: истории, о которых мы не знали

Так, Алина не раз помогала многодетным семьям улучшить жилищные условия и приобрести большие квартиры, вкладывала деньги в лечение тяжелобольных детей и инвалидов. Широкую известность обрела история о том, как гимнастка спасла жизнь больного раком полуторагодовалого мальчика из Ростова-на-Дону.

«Сбор средств шел, но медленно… Я не поверила, когда мне позвонила сотрудница фонда и сказала, что Алина Кабаева перечислила нам 1,1 миллиона рублей. Мы с мужем плакали от счастья. Благодаря этим деньгам сбор был закрыт, и мы с сыночком смогли продолжить лечение», — делилась мама маленького пациента со «СтарХитом».

Кроме того, Кабаева оказывала поддержку молодым дарованиям и открывала им дорогу к мировым соревнованиям. Ее деятельность в сфере развития детско-юношеского спорта была отмечена наградой Международной федерации спортивного кино и телевидения. Вдохновлять младшее поколение звезде помогал фестиваль художественной гимнастики «Алина».

Алина Кабаева: «Пусть дети радуются тому, что у них получается вместе»

«Мы стараемся организовать все так, чтобы среди гимнасток не было индивидуального соперничества. Этих вещей слишком много во взрослой жизни, и я решила: пусть здесь дети радуются тому, что у них получается вместе, волнуются и переживают за общий результат. Это сближает. Поэтому на нашем празднике выступают и чемпионки из сборной, и начинающие спортсменки, и все делают это хорошо», — рассказывала Алина Кабаева.

Фото: Schreyer, ExSpo/Legion-Media, Наталья Логинова/PhotoXPress.ru, Stuart Franklin/Getty Images, архив пресс-службы, kabaeva-alina.ru

