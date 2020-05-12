Почти 300 большегрузов скопилось на границе с КНР в Забайкалье

Лидия Мартынова

Почти 300 большегрузных автомобилей скопилось возле пропускного пункта перехода госграницы в Забайкалье из-за того, что китайская сторона в связи с пандемией коронавируса, ограничила въезд, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на вице-премьера кабмина Михаила Чуркина.

В конце апреля Чуркин сообщил о том что на границе скопилось почти 400 фур. Китайская сторона из-за коронавируса ограничила работу грузового направления МАПП "Забайкальск", время действия этого ограничения было неизвестно.

По данным пресс-службы, на 12 мая в очередь у границы стоит 273 фуры.