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Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии

Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии

Во вторник, 12 мая, эстонский Департамент полиции и погранохраны (ДПП), фирмы Merko Ehitus и GRK Infra подписали договор о первом этапе строительства границы на юго-востоке Эстонии. По текущим расчетам, на строительство пограничного отрезка длиной 23,5 км потребуется до трех лет и почти € 20 млн, пишет err.ee.

Первый этап включает в себя создание инфраструктуры на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 километров — в Вырумаа от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до деревни Цереби (3,5 км к северу от пограничного пункта Лухамаа).

Прошлым летом правительство Эстонии решило частично сократить расходы на этот проект — отказались от полосы из песка и ограждений для животных, также было решено сузить дорогу для патрулей.

«Столбы с камерами, дороги для патрулей, заграждения, электричество, пути подхода на этом отрезке. То есть должна быть готова вся пограничная инфраструктура до установки техники», — пояснил суть первого этапа строительства руководитель бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

Технику для наблюдения за границей и ИТ-оборудование для пограничников закупят после того, как будет готова инфраструктура.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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