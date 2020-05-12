Подсчитано число экономящих на еде россиян

Вадим Карасев

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Треть жителей России сократила свои расходы на питание после введения ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование «Работа.ру» и сервиса доставки продуктов «Самокат».

35 процентов россиян заявили, что стали тратить меньше на продукты, в то же время 27 процентов не заметили изменений в расходах на еду. Однако 38 процентов граждан отметили, что увеличили затраты на питание.

Из тех, кто экономит на питании, 42 процента респондентов сократили свои расходы более чем на половину, 27 процентов — на четверть, и всего 8 процентов отметили незначительную разницу.

Большая часть опрошенных (72 процента) также заявила, что стала чаще готовить еду дома во время режима самоизоляции. Более того, 64 процента россиян планируют брать еду из дома с собой на работу после окончания пандемии.

Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что около трети работоспособных жителей России нашли подработку во время пандемии коронавируса и принятых для борьбы с распространением заболевания мер.

По последним данным, в России зафиксировано более 221 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более двух тысяч человек скончались в результате эпидемии.