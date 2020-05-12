Поклонская рассказала о попытке ее отравить
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказала о том, как едва не стала жертвой отравления.
Парламентарий опровергла слухи о том, что получила частичный паралич лица в результате избиения в подъезде, когда занималась делом крымской бандитской группировки "Башмаки". По ее словам, подобные "выдумки" тиражируются ради привлечения внимания к ее персоне. Однако на нее действительно было совершено покушение, это произошло в одесском отеле.
Поклонская подчеркнула, что все для нее закончилось хорошо. Кроме того, она сделала выводы из той ситуации: "стала сильнее и умнее".
Как писал Ruposters, ранее Поклонская дала совет президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно нового назначения Михаила Саакашвили.