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Поклонская рассказала о попытке ее отравить

Поклонская рассказала о попытке ее отравить

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказала о том, как едва не стала жертвой отравления.

Парламентарий опровергла слухи о том, что получила частичный паралич лица в результате избиения в подъезде, когда занималась делом крымской бандитской группировки "Башмаки". По ее словам, подобные "выдумки" тиражируются ради привлечения внимания к ее персоне. Однако на нее действительно было совершено покушение, это произошло в одесском отеле.

Это было в Одессе, когда я возила своих свидетелей и обвиняемых членов банды в апелляционный суд Одесской области. Наше дело разделили по частям. Оно рассматривалось в Крыму и Одессе. Мы своих крымских бандитов возили к одесским, там допрос осуществляли в рамках двух разных уголовных дел, но по одним и тем же событиям. Мы допрос провели, у меня в гостиничном номере стояла бутылка воды, как обычно. В этой воде было какое-то вещество, я не знала, воду выпила, мне было очень плохо.

Поклонская подчеркнула, что все для нее закончилось хорошо. Кроме того, она сделала выводы из той ситуации: "стала сильнее и умнее".

Как писал Ruposters, ранее Поклонская дала совет президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно нового назначения Михаила Саакашвили.

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По материалам: uposters.ru

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