Поклонская в интервью Гордону заявила, что она не предатель Украины
Депутат российской Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не считает себя предателем Украины и призналась, что любит украинский язык и даже поет на нем песни.
Об этом она рассказала в интервью известному украинскому телеведущему Дмитрию Гордону, видео которого обнародовано на YouTube.
По словам Поклонской, она любит и русский, и украинский языки, последний она назвала «вторым любимым». А чтобы не быть голословной, депутат по просьбе Гордона даже исполнила куплет из украинской песни «Черемшины».
На вопрос — не считает ли она себя предателем, так как перешла на сторону России, она сказала, что давала клятву на верность украинскому народу.
Прокомментировала она и «революцию достоинства» на Майдане в 2014 году.
При этом, Наталья Владимировна не стала скрывать своих политических симпатий. Она заявила, что если бы оставалась гражданкой Украины, то на выборах президента в прошлом году голосовала бы за Владимира Зеленского.
Кроме того Поклонская вновь заявила о своей готовности занять пост посла России в Киеве после того, как будут восстановлены нормальные дипломатические отношения между странами.
Как сообщало ИА Newstes, впервые о желании стать послом России на Украине Поклонская заявила еще в январе. Очевидно, это так и останется ее личной инициативой, так как из МИДа никакой реакции не последовало.