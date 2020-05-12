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Поклонская в интервью Гордону заявила, что она не предатель Украины

Поклонская в интервью Гордону заявила, что она не предатель Украины

Депутат российской Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не считает себя предателем Украины и призналась, что любит украинский язык и даже поет на нем песни.

Об этом она рассказала в интервью известному украинскому телеведущему Дмитрию Гордону, видео которого обнародовано на YouTube.


По словам Поклонской, она любит и русский, и украинский языки, последний она назвала «вторым любимым». А чтобы не быть голословной, депутат по просьбе Гордона даже исполнила куплет из украинской песни «Черемшины».

На вопрос — не считает ли она себя предателем, так как перешла на сторону России, она сказала, что давала клятву на верность украинскому народу.

«А крымчане — они тоже украинский народ. Поэтому я клятве своей не изменяла. Я осталась верной присяге украинскому народу», — сказала Поклонская.

Прокомментировала она и «революцию достоинства» на Майдане в 2014 году.

«Януковича избрал украинский народ. А потом вышли какие-то люди на Майдан и объявили себя украинским народом и свергли президента. Почему они объявили себя украинским народом? Ведь это только часть народа. Крымчан так не было», — сказала депутат Госдумы.

При этом, Наталья Владимировна не стала скрывать своих политических симпатий. Она заявила, что если бы оставалась гражданкой Украины, то на выборах президента в прошлом году голосовала бы за Владимира Зеленского.

Кроме того Поклонская вновь заявила о своей готовности занять пост посла России в Киеве после того, как будут восстановлены нормальные дипломатические отношения между странами.

«Я готова, потому что я люблю Украину, потому что я ее знаю, потому что она во мне. И я хочу, чтобы в Украине был мир. И я хочу, чтобы между нашими людьми снова был обретен мир», — сказала бывший прокурор Крыма.

Как сообщало ИА Newstes, впервые о желании стать послом России на Украине Поклонская заявила еще в январе. Очевидно, это так и останется ее личной инициативой, так как из МИДа никакой реакции не последовало.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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