Получено разрешение на ввод в эксплуатацию моста между Россией и Китаем

Лидия Мартынова

Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Совместная российско-китайская компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию "пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР). Автодорожный мостовой переход". Это первый автомобильный мост между Россией и Китаем. Официальное разрешение на ввод моста в эксплуатацию выдало министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, если бы не пандемия и закрытые границы государств, то мост начал бы работу после выдачи разрешения, но из-за непростой эпидемиологической ситуации он будет введен в эксплуатацию только после снятия всех ограничений.