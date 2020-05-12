Попавший в базу "Миротворца" Усик ответил на угрозы соотечественников

Вадим Карасев

Украинский боксер Александр Усик в Instagram ответил на угрозы соотечественников и обратился к борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил.

"Вы говорите, во что мне верить. Если я выразил свое мнение, это не означает, что оно неправильное. Вы напрямую угрожаете: про снайперш, стариков, которые отстреливают животных. Вы вспомнили Кадырова, вспомнили Путина. Не надо угрожать. Вы меня отсюда не выгоните, потому что это моя страна. Не разделяйте людей. Для меня вся территория Украины - это украинцы. Для меня нет бендеровцев, москалей или еще кого-то", - заявил Усик.

Он также согласился на поединок с борцом Богданом Грицаем, однако с условием - он должен пройти по правилам бокса.

"Друг мой, нет, ты никакой мне не друг, обычный гражданин. Хочешь бой? Ты кинул мне вызов и бросил в меня перчатку… так что я выбираю оружие - ринг, бокс", - заявил Усик, отметив, что ему не нужны бои без правил, так как живет и боксирует он по правилам.

Напомним, вызовом на бой Грицай отреагировал на шуточное видео Усика, в котором он "нокаутирует" диванного эксперта. Бронзовый призер ЧМ по вольной борьбе посчитал, что боксер таким образом пытался запугать всех украинцев.

Недавно Александра Усика внесли в базу сайта "Миротворец". Причиной появления его данных на скандальном ресурсе указано "отрицание российской агрессии".