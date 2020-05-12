Познер объяснил спад интереса россиян к телевидению

Вадим Карасев

Владимир ПознерФото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Телеведущий Владимир Познер заявил, что спад интереса к российским телеканалам связан в том числе с тем, что в эфире невозможно критиковать власть. Его комментарий опубликован на сайте «Познер Online».

«На этом телевидении никто, никогда не критикует, скажем, Путина. Это не правильно, президент такой же человек, как и мы с вами», — отметил журналист. По словам Познера, в эфире по поводу главы государства не услышишь даже фраз «Я не согласен с его решением» и «Как мне кажется, это решение неправильное».

Журналист также объяснил, что через каналы можно получить только одну точку зрения и что глас этой информации — власти. По его мнению, это происходит потому, что Первый канал, ВГТРК и НТВ напрямую или косвенно контролируются государством.

В связи с этим, уверен Познер, россияне, особенно молодые, «стали смотреть другие вещи», в том числе блогеров и контент в интернете. «Люди перестали верить информации, они в какой-то степени потеряли интерес к телевидению», — добавил ведущий. Он заключил, что, несмотря на это, телевидение все-таки будет продолжать жить.

Ранее Познер высказал мнение, что Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте. По словам журналиста, только при наличии в окружении готовых к критике людей можно рассчитывать на успех.