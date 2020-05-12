Предложен новый план спасения экономики России

Вадим Карасев

Фото: АГН «Москва»

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предложили новый план спасения экономики России от последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в презентации доклада центра, представленного на совещании в Минэкономразвития 5 мая. Документ опубликован на сайте организации.

По мнению аналитиков, бюджетные расходы на антикризисный план можно увеличить как минимум на 3,3 триллиона рублей (3,1 процента ВВП). Расходы должны быть разовыми; чтобы найти деньги, придется смягчить или временно приостановить действие бюджетного правила, считают эксперты.

Дополнительно не менее 1,6 триллиона рублей можно привлечь за счет расширения госзаимствований. Сумма не учитывает уже запланированные размещения на 1,7 триллиона. По мнению экспертов, если Банк России продолжит придерживаться смягчения денежной политики и будет и дальше снижать ключевую ставку, на что уже намекнула глава регулятора Эльвира Набиуллина, то увеличение объема заимствований не приведет к значимому росту доходностей.

Еще 1,7 триллиона рублей можно взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ), считают экономисты. При этом эксперты отмечают, что речь идет о средствах сверх расходов на компенсацию выпадающих нефтегазовых доходов. В центре подсчитали, что на конец 2020 года объем ликвидной части ФНБ составит 7 процентов ВВП. Если дополнительно потратить 1,7 триллиона на поддержку экономики, то объем ликвидной части фонда вернется к показателю конца 2019 года (5,4 процента), когда уровень резервов оценивался как комфортный.

Идея экономистов учитывает реализацию уже существующего правительственного плана поддержки экономики. Эксперты полагают, что, несмотря на принимаемые меры, спад ВВП России составит 5,3 процента в 2020 году и для реальной поддержки страны нужен больший фискальный импульс.

По последним данным, в России 232 243 заразившихся в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек. Объем поддержки экономики в условиях замедления деловой активности к середине апреля достигал 2,1 триллиона рублей. Накануне, 11 мая, президент России Владимир Путин объявил о новых мерах, которые оцениваются в 800 миллиардов рублей.