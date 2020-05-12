Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пристайко рассказал о плане «Б» по Донбассу

Пристайко рассказал о плане «Б» по Донбассу

Если Украине до конца года не удастся вернуть оккупированные территории Донбасса, то власть введет в действие так называемый план «Б».

Об этом в интервью DW заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Пристайко отметил, что Минские договоренности, которые продлеваются на протяжении уже шести лет, изжили себя. Их нужно менять и предлагать другие пути решения конфликта на востоке Украины.

В частности, речь идет о введении на территорию Донбасса миротворческой миссии ООН. Ранее такой формат уже предлагался как Украиной, так и Россией.

По словам Пристайко, помимо плана «Б», существует еще и план «С», но это уже довольно долгосрочная перспектива. Он будет введен, если Россия заблокирует предложение по миротворцам.

Напомним, к переговорному процессу в Минске хотят привлечь переселенцев с Донбасса. Представители «Слуги народа» заявляют, что местные выборы в Украине осенью этого года должны пройти одновременно на всей территории страны, в том числе и на оккупированном Донбассе. Вместе с тем, в ЦИК отметили массу препятствий для организации выборов на неконтролируемых частях Донецкой и Луганской областей.

564 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Америка Феррера стала мамой во второй раз
Америка Феррера стала мамой во второй раз
Ретроградная Венера с 13 мая 2020 года: какие перемены в любви ждут Знаки Зодиака
Ретроградная Венера с 13 мая 2020 года: какие перемены в любви ждут
Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из
Собянин назвал условия для перехода к «нормальной жизни» в новых условиях
Собянин назвал условия для перехода к «нормальной жизни» в новых
Twitter начнет бороться с фейками о коронавирусе
Twitter начнет бороться с фейками о коронавирусе
В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом
Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом
Путин снова обратится к россиянам
Путин снова обратится к россиянам
Черное гидрофильное масло, летние ароматы и другие бьюти-новинки
Черное гидрофильное масло, летние ароматы и другие бьюти-новинки
Без косметики и счастливая. Жади из «Клона» умилила архивными кадрами с детьми
Без косметики и счастливая. Жади из «Клона» умилила архивными кадрами
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию моста между Россией и Китаем
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию моста между Россией и
Что смотреть онлайн 12 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 12 мая. Расписание трансляций

Топ на сегодня

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за ограничений на производство
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах Саакашвили
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии

Еще по теме

Постпред Украины в НАТО обвинил Венгрию в блокировании интеграции Киева в Альянс
Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса
Украина готовит пакет предложений для жителей Донбасса
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского»