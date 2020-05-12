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Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA

Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Потребители в США подали коллективный иск против шведской корпорация IKEA из-за неадекватных действий, принимаемых по отзыву опасных комодов, сообщило РИА Новости со ссылкой на газету USA Today.

Подчеркивается, что в 2016-2017 годах IKEA отозвала более 17 миллионов комодов Malm, тогда в США из-за упавшей мебели погибли несколько детей. В марте текущего года комиссия США по определению безопасности товаров массового потребления (CPSC) сообщила, что IKEA отзывает в Северной Америке еще около 1 миллиона потенциально опасных комодов.

Исцы назвали действия корпорации по отзыву "крайне неадекватными и неэффективными". В частности, обращается внимание на уведомление потребителей об отзыве, вывозе опасных предметов из домов потребителей и возмещение потребителям полной цены купленного предмета с дефектными и опасными ящиками.


сообщило, что IKEA выплатит одной из американских семей штраф после гибели сына.
# В мире
По материалам: ria.ru

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