Пуск противотанковой ракеты "Корнет" показали в замедленной съемке

Вадим Карасев

Российские военные сняли пуск ракет противотанкового комплекса "Корнет". Замедленное видео опубликовал Telegram-канал "Оборонка".

В ролике можно увидеть последовательный пуск двух ракет из установок, размещенных на бронеавтомобиле "Тигр".



ПТРК "Корнет" разработан Тульским КБ приборостроения на базе ПТРК "Рефлекс". Предназначен для поражения танков на дистанции до 10 км при помощи кумулятивных ракет с автоматическим лазерным наведением. Может также быть использован против легкобронированных целей, в этом случае применяются фугасные боеприпасы.