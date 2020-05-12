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Путин обсудил с президентом Туркменистана ситуацию с коронавирусом

Путин обсудил с президентом Туркменистана ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин обсудил с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым ситуацию вокруг пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор лидеров состоялся во вторник.

"Обсуждена также ситуация вокруг пандемии коронавируса. Условлено о дальнейших контактах по линии профильных министерств и ведомств двух государств", - говорится в сообщении.


ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Политика
По материалам: ria.ru

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