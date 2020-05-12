Путин озвучил новые меры государственной поддержки граждан и бизнеса

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин поручил ввести несколько дополнительных мер для поддержки граждан и бизнеса, сообщает РИА Новости.

"Сейчас, в момент перехода к восстановлению деловой жизни, мною принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики. Мы с правительством это все подробно проработали", – сказал Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.



По мнению президента, новый пакет мер поддержит спрос и занятость в экономике во втором полугодии. Часть введенных мер направлена на поддержку малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан.



"Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты и, как правило, это молодые родители, молодые мамы, важно их поддержать", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Дополнительные меры поддержки для семьями с детьми



Кроме увеличения вдвое пособия на ребенка, президент ввел дополнительную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. Он поручил единоразово выплатить семьям по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет включительно начиная с 1 июня. В общей сложности такую поддержку получат 27 миллионов российских детей. При этом, новая выплата не отменяет, а дополняет ранее введённые меры поддержки.



"У нас много семей, у которых этого права (на материнский капитал) нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой введен новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребенка. В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в пять тысяч рублей, причем не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. Таким образом, выплаты по пять тысяч рублей на ребенка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.

Меры поддержки для бизнеса

Государство предоставит льготный кредит под 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года. В случае, если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством.



Списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 миллиона предприятий, также заявил в ходе обращения к россиянам Владимир Путин. "Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 миллионов предприятий",- сказал он.

"Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на 6 месяцев с возможностью гасить их плавно в течение года, как на одной из встреч с бизнесом представители оного меня и просили. Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно, поэтому предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать. За исключением НДС", — заявил президент.

"Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО", — отметил он.

Президент предложил вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса он напомнил, что в прошлом году в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области самозанятые смогли оформить свою деятельность официально, выйти из "серой" зоны и платить налог в размере 4-6% от дохода.



Президент напомнил, что этой возможностью в 2019 году воспользовались около 340 тыс. человек. "Эти люди поверили гарантиям государства, работают защищенно и цивилизованно. И такое стремление нужно поддержать и даже поощрить", - заявил предиент. - Предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме".

Путин добавил, что зарегистрироваться как самозанятый можно в 23 регионах, более 650 тыс. человек оформили такой статус. В связи с этим президент предложил предоставить самозанятым россиянам налоговый капитал в размере одного МРОТ. За счет этих средств они смогут в 2020 году совершать налоговые платежи и сохранить доходы.

