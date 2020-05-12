Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин решил вернуть самозанятым уплаченные налоги за 2019 год

Путин решил вернуть самозанятым уплаченные налоги за 2019 год


Путин предложил вернуть уплаченные налоги зарегистрированным самозанятым гражданам, которые имеют такой статус официально и состоят на учёте в ФНС.

По мнению президента, эти люди «поверили государству» и честно уплачивали налоги, отдавая часть своего дохода в качестве налога на профессиональную деятельность. А теперь, из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, терпят убытки. Поэтому нужно им помочь финансово, решил президент.

Стопроцентный налоговый вычет на профессиональный доход (не НДФЛ) за 2019 год. То есть, все налоги, уплаченные гражданином за период 2019 года, будут возвращены.

Представление налогового капитала - по аналогии с бонусными 10 тысячами при регистрации как самозанятый. Налоговый капитал, предложенный Путиным, будет составлять размер МРОТ, то есть 12.130 рублей в качестве суммы, которая будет расходоваться на уплату налога на профессиональную деятельность в дальнейшем.

В личном кабинете на сайте «Мой налог» пока ещё нет никаких инструкций о том, как получить этот налоговый возврат.

Читайте также: Путин внес предложение об удвоении размера пособия по уходу за ребенком
# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

В Хабаровском крае нашли останки советских бомбардировщиков времен войны
В Хабаровском крае нашли останки советских бомбардировщиков времен
США обвинили Иран в нежелании возвращать своих заключенных
США обвинили Иран в нежелании возвращать своих заключенных
"Очередной бред". В Крыму посмеялись над словами Климкина о "возвращении"
"Очередной бред". В Крыму посмеялись над словами Климкина о
Банки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому
Банки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому
СМИ узнали, что звезда "Оно" сыграет преступника в новом сериале Netflix
СМИ узнали, что звезда "Оно" сыграет преступника в новом сериале
Попавший в базу "Миротворца" Усик ответил на угрозы соотечественников
Попавший в базу "Миротворца" Усик ответил на угрозы соотечественников
Россиянам спрогнозировали неоднородное лето
Россиянам спрогнозировали неоднородное лето
ЕР внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство
ЕР внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство
Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива
Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива
Российские фотографы помогут борющимся с коронавирусом врачам
Российские фотографы помогут борющимся с коронавирусом врачам
На Сахалине и Курилах начался поэтапный выход из режима самоизоляции
На Сахалине и Курилах начался поэтапный выход из режима самоизоляции
Губернатор Приморья продлил ограничительные меры из-за «сложной обстановки»
Губернатор Приморья продлил ограничительные меры из-за «сложной

Топ на сегодня

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за ограничений на производство
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах Саакашвили
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии

Еще по теме

Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов
Трунин пообещал низкие налоги для самозанятых
Путин озвучил новые меры государственной поддержки граждан и бизнеса
Госдума утвердила налоговые каникулы для самозанятых