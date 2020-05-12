Путин решил вернуть самозанятым уплаченные налоги за 2019 год

Вадим Карасев





Путин предложил вернуть уплаченные налоги зарегистрированным самозанятым гражданам, которые имеют такой статус официально и состоят на учёте в ФНС.

По мнению президента, эти люди «поверили государству» и честно уплачивали налоги, отдавая часть своего дохода в качестве налога на профессиональную деятельность. А теперь, из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, терпят убытки. Поэтому нужно им помочь финансово, решил президент.

Стопроцентный налоговый вычет на профессиональный доход (не НДФЛ) за 2019 год. То есть, все налоги, уплаченные гражданином за период 2019 года, будут возвращены.

Представление налогового капитала - по аналогии с бонусными 10 тысячами при регистрации как самозанятый. Налоговый капитал, предложенный Путиным, будет составлять размер МРОТ, то есть 12.130 рублей в качестве суммы, которая будет расходоваться на уплату налога на профессиональную деятельность в дальнейшем.

В личном кабинете на сайте «Мой налог» пока ещё нет никаких инструкций о том, как получить этот налоговый возврат.

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