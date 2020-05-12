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Путин заявил, что с 12 мая нерабочие дни завершаются

Путин заявил, что с 12 мая нерабочие дни завершаются

Президент России Владимир Путин заявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая, сообщает "Говорит Москва".

По словам президента, меры ограничения позволили замедлить распространение коронавируса. Был получен ресурс времени, позволивший подготовить систему здравоохранения. Был создан ресурс аппаратов ИВЛ и коек в регионах. Были сохранены тысячи жизней. 

"Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений", - подчеркнул Путин. Он отметил, что выход из режима ограничений не будет быстрым.

Президент также рассказал, что на порядок нарастили объемы тестирования на коронавирус. Сейчас медики делают 170 тысяч тестов в сутки и это один из самых высоких показателей в мире. В середине мая, по словам Владимира Путина, будет практически удвоено и достигнет 300 тысяч в сутки.

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По материалам: uposters.ru

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