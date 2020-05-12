Расстрел Майдана. Суд заочно арестовал Януковича

Влада Некрасова

Сегодня, 12 мая, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей беглому президенту Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года."Суд постановил: ходатайство удовлетворить, применить в отношении подозреваемого Януковича Виктора Федоровича меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования", - заявил судья.Напомним, что 4 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти.5 мая в Офисе генпрокурора заявили, что решение суда о заочном заключении под стражу дает право стороне обвинения начать относительно Януковича процедуру экстрадиции.