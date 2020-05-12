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Расстрел Майдана. Суд заочно арестовал Януковича

Расстрел Майдана. Суд заочно арестовал Януковича
Сегодня, 12 мая, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей беглому президенту Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

"Суд постановил: ходатайство удовлетворить, применить в отношении подозреваемого Януковича Виктора Федоровича меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования", - заявил судья.
Напомним, что 4 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти.

5 мая в Офисе генпрокурора заявили, что решение суда о заочном заключении под стражу дает право стороне обвинения начать относительно Януковича процедуру экстрадиции.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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