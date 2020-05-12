Регина Тодоренко: «После моего фильма число обращений в центры защиты жертв насилия увеличилось в 5-7 раз»

Влада Некрасова

После неосторожных высказываний на тему домашнего насилия Регина Тодоренко подверглась самой настоящей травле. Но она не стала закрываться, желая переждать бурю, наоборот, сняла фильм о жестокости в семье и начала сотрудничать с благотворительными организациями.

29-летняя Регина Тодоренко продолжает восстанавливать репутацию. Звезда стала близко общаться с волонтерами фонда «Насилию.нет». Как оказалось, фильм телеведущей о жестокости в семьях произвел невероятный эффект: количество заявок от женщин в организацию значительно увеличилось.

«После моего фильма число обращений в центры защиты жертв домашнего насилия увеличилось в пять-семь раз. Фонды не справляются с наплывом обращений — не хватает психологов, юристов и других кадров для помощи пострадавшим. Это еще раз доказывает огромный масштаб проблемы домашнего насилия. Я уже перечислила средства в фонд, с которым мы разрабатываем специальное приложение с кнопкой вызова помощи. Если у вас есть возможность помочь фонду, то сделайте это. Любая копейка — уже помощь. Поможем людям, которым сейчас гораздо хуже, чем нам», — подчеркнула Регина.

Многие поклонники похвалили Тодоренко за такую самоотверженность. По их мнению, звезда действительно раскаялась и теперь готова бороться против домашнего насилия. «Оступиться может каждый, но достойно выйти из ситуации способны единицы»; «Интересно, а вы бы задумались об этой проблеме, если бы не вляпались в скандал? Видимо, эта история пошла вам на пользу»; «Надеюсь, это все искренне, а не ради возвращения контрактов. Пока мне нравится, как вы себя ведете», — писали фанаты телеведущей.





Напомним, Тодоренко сразу в двух интервью заявила, что часто насилие в семье происходит по вине женщины, мол, они сами, возможно, неосознанно провоцируют мужчин. Такая позиция возмутила общественность: недовольные принялись писать компаниям, которые сотрудничают с Региной. В итоге звезда лишилась крупных рекламных контрактов.

Сама Тодоренко несколько раз принесла извинения. В финале своего документального филмьа звезда и вовсе заявила, что данный скандал был ей необходим, чтобы открыть глаза на пугающую ситуацию с домашним насилием.

Фото: Instagram