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Ретроградная Венера с 13 мая 2020 года: какие перемены в любви ждут Знаки Зодиака

Ретроградная Венера с 13 мая 2020 года: какие перемены в любви ждут Знаки Зодиака

13 мая свое обратное движение начинает Венера — покровительница любви. В связи с этим многих представителей Знаков Зодиака ожидают большие перемены в этой сфере. Астрологи дадут советы, как обойти стороной проблемы.

Май пройдет под эгидой ретроградности. Обратное движение Венеры можно считать одним из самых опасных и неприятных для людей. Старайтесь следовать рекомендациям, чтобы не терпеть поражения в амурных делах. Также не забывайте пользоваться сильными талисманами на любовь. 


Овен

У Овнов могут появиться проблемы в общении с людьми в целом, потому что ретроградная Венера лишит их сил, желания общаться, воодушевления и стремления к оптимизму. В связи с этим Овнам стоит рассмотреть утренние медитации в качестве начала каждого дня. Они помогут избавиться от негативных мыслей и настроя, из-за чего люди потянутся к ним снова. В любви это будет очень важным фактором успеха.

Телец

Тельцам нужно будет воспользоваться своим уединенным положением себе во благо. Необходимо будет сфокусироваться на работе и делах. С другой стороны, если захочется победить негативное влияние ретроградной планеты, то можно уповать на силу мысли. Закон притяжения будет работать с той же силой, что и всегда, поэтому банальная уверенность в себе повысит шансы Тельцов на удачный флирт и знакомства во второй половине мая и почти весь июнь.


Близнецы

Единственное, чего стоит остерегаться Близнецам, — это недоброжелатели, которые могут своими словами и действиями разрушить их отношения или брак. Заговоры от злых людей помогут не поддаться их влиянию и сфокусироваться на важном. Одиноким Близнецам в этот период повезет. Главное — с 13 мая перестать слушать советы окружающих, сфокусировавшись на своих мыслях и желаниях в сфере любви.

Рак

Ракам не стоит корить себя за прошлые ошибки. Влияние ретроградной Венеры приведет к тому, что Раки почувствуют неоправданные сожаления и вину. Это может даже привести к самосглазу, что негативно скажется на всех сферах жизни. В любви астрологи отмечают наибольшую вероятность появления проблем. Ракам необходимо больше времени уделять семье и второй половинке. В зарождающихся отношениях с 13 мая как никогда будут нужны искренность и открытость.

Лев

Астрологи считают, что на Львах ретроградная Венера отразится не слишком негативно. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют почаще держать любовные планы в секрете, чтобы никто не заражал Львов неуверенностью. Также стоит опасаться сплетен, чужих разговоров и мнений: они могут пробудить во Львах чувство ревности. С этим помогут бороться эффективные заговоры.


Дева

Девам астрологи советуют с 13 мая пользоваться действенными ритуалами на любовь. В этот период у Дев будет отличная возможность проявить себя во всей красе. Важно эмоционально поддерживать близких в трудную минуту. Любимый человек заметит это и оценит по достоинству.

Весы

Ретроградная Венера негативно скажется мыслях и мироощущении Весов. Остаться на плаву им помогут оптимистично настроенные друзья и знакомые. Также полезными будут техники избавления от негативных мыслей. Если не постараться очистить разум от этого «мусора», могут зародиться сомнения в себе, в партнере, в совместном светлом будущем.

Скорпион

С 13 мая в любовной жизни Скорпионов может появиться много проблем. Это касается как тех, кто находится в активном поиске, так и тех, кто уже нашел свою любовь. Пять эффективных ритуалов на любовь помогут стабилизировать ситуацию. Ретроградная Венера сделает Скорпионов менее стабильными, более агрессивными и импульсивными. Из-за этого им стоит быть осторожнее в выражении своих эмоций в грядущий период.

Стрелец

Ретроградная Венера не помешает любовным планам Стрельцов. Эти люди сейчас на подъеме, поэтому максимум, на который будет способна данная планета в состоянии обратного движения, — столкнуть Стрельцов с негативными людьми. Достаточно просто поставить энергетическую защиту, чтобы недоброжелатели не смогли нарушить планы и породить проблемные ситуации.

Козерог


Козерогов ретроградная Венера с 13 мая начнет делать более вялыми. Она лишит их энергии, поэтому Козерогам желательно пользоваться советами о том, как оставаться всегда в тонусе. С нормальным запасом сил будет проще двигаться вперед в делах и в любви. Появится больше времени и сил на проведение необычных свиданий, на знакомства. Словом, Козероги продолжат жить полной жизнью.

Водолей

У Водолеев в период ретроградности Венеры будет больше знакомств, что можно расценивать как удачу. Но, к сожалению, многие из новых знакомых окажутся несовместимыми с характером и ритмом жизни Водолеев. Всем, кто находится в активном поиске, желательно проверять любовную совместимость. Это поможет избежать разочарований уже на первых этапах отношений. Тем, кто уже нашел вторую половинку, желательно просто оставаться собой.

Рыбы

Рыбам категорически не рекомендуется в период с 13 мая по 25 июня общаться с представителями злых Знаков Зодиака. Эти люди могут быть ненадежными и холодными. Пока Венера ретроградна, Рыбам желательно чаще оставаться в уединении и не ссориться со своими близкими и второй половинкой. Это будет не самый простой период, но Рыбам удастся справиться с проблемами. Настоящая любовь переживет все.

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По материалам: dailyhoro.ru

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