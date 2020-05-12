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"Роскосмос" заключил контракт на полет астронавта НАСА на МКС

"Роскосмос" заключил контракт на полет астронавта НАСА на МКС
Роскосмос подтвердил подписание с НАСА контракта на полет одного астронавта на российском космическом корабле "Союз", но сумму раскрывать не стал.

Ранее представитель НАСА Стефани Ширхольц сообщила РИА Новости, что за доставку и возвращение астронавта США заплатят РФ более 90 миллионов долларов.

"Сегодня был подписан контракт на доставку одного американского астронавта на МКС на российском пилотируемом корабле "Союз МС" осенью 2020 г. Сумму контракта мы не раскрываем, так как это является коммерческой тайной", - сказали РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.

# Россия
По материалам: ria.ru

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