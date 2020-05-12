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Россия поднялась на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом

Россия поднялась на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом

Россия оставила позади Италию и Великобританию, поднявшись на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом COVID-19. На 11 мая общее количество заболевших в России составило 221 344 человека. Для сравнения, в Италии и Великобритании это 219 070 и 219 183 человека соответственно.

ТАСС приводит эти цифры с поправкой на то, что указанные страны еще не оглашали свои данные по состоянию на понедельник, 11 мая.

Первое место по числу заболевших коронавирусом по-прежнему у США. за время пандемии там официально зарегистрировано свыше 1,3 млн случаев COVID-19. На втором месте Испания - 224,3 тыс человек.

По данным, представленным на сайте Worldometers.info, заболевших коронавирусом в мире - 4 230 197 человека. Пандемия унесла жизни 285 454 человек, вылечились от COVID-19 1 516 060.

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По материалам: u-f.ru

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