Россия рассказала о помощи от США в борьбе с коронавирусом

Вадим Карасев

Сергей ЛавровФото: МИД РФ / РИА Новости

США начали помогать России в борьбе с коронавирусом. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«Мы солидарны с Евросоюзом, как и со всеми другими странами, мы оказываем помощь странам Евросоюза, которые заинтересованы в этой помощи, и мы принимаем помощь от зарубежных стран», — подчеркнул он.

7 мая президент США Дональд Трамп пообещал российскому коллеге Владимиру Путину предоставить помощь в борьбе с коронавирусом. В частности, Трамп предложил Путину направить в Россию партию медицинского оборудования. Лидеры договорились продолжить борьбу с пандемией и положительно оценили уже достигнутые результаты.

По последним данным, в России выявлено 232 243 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек. За весь период в стране от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, скончались 2116 человек.