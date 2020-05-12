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Россиянам на изоляции вернут 2007-й и покажут приключения викингов

Россиянам на изоляции вернут 2007-й и покажут приключения викинговКадр: мультфильм «Викинг Вик»

Онлайн-кинотеатр Okko покажет мультипликационный фильм «Викинг Вик». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мультфильм основан на анимационном сериале, вышедшем в 1970-х, и ремейке 2010-х. В нем рассказывается о приключениях юного викинга Вика, который отправляется в Асгард, чтобы спасти из плена бога Локи свою мать. Онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть новинку 12 мая.

Утром, в 9:00, Okko предлагает тренировку для улучшения мобильности суставов в передаче «Фитнес против вируса». В 12:00 — кулинарную лекцию «Готовим дома с Novikov School» с рецептом драников с лососем.

Днем, в 14:00 — авторская передача журналиста Леонида Парфенова, в которой он напомнит зрителям о главных трендах и событиях 2007 года. Позже, в 16:00, зрителям рекомендуют мультипликационный фильм «Викинг Вик».

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть коллекцию лучших короткометражных фильмов Каннского кинофестиваля 2019 года, в которую вошли картины из США, Франции, Японии, Венгрии, Израиля и других стран — от фильма-победителя «Расстояние от нас до неба» грека Василиса Кекатоса, до мрачной фантазии о мести жертвы хулиганов «Все включено» финна Теему Никки. В 21:00 предлагается послушать мордовскую сказку «Дочка с веретенце».

В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть доступное в подписке «Сериалы AMEDIATEKA» шоу «Я знаю, что это правда», в котором создатель фильмов «Валентинка» и «Место под соснами» Дерек Сиенфрэнс дал звезде Marvel Марку Руффало сразу две роли — братьев-близнецов, один из которых страдает от шизофрении. В сериале, основанном на одноименном романе-бестселлере американского писателя Валли Ламба, вышедшем в 1998 году, также снялись Рози О’Доннелл и Мелисса Лео.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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