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Россиянам раскрыли правильный способ ношения маски

Россиянам раскрыли правильный способ ношения маскиФото: Денис Абрамов / РИА Новости

В МЧС раскрыли правильный способ ношения маски: ее следует плотно закреплять на лице и не касаться ее поверхности при снятии. Рекомендации ведомства приводит ТАСС.

Специалисты также призвали выбрасывать одноразовые маски в отходы сразу после использования.

Маска должна плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Если вы коснулись маски после снятия, следует тщательно вымыть руки с мылом или обработать антисептическим средством с содержанием спирта. В ведомстве напомнили, что одноразовую маску ни в коем случае нельзя надевать повторно.

«Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую», — уточнили специалисты.

Отмечается, что маску следует надевать в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте и в магазине. Использовать средства защиты также необходимо при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями, при общении с людьми, которые имеют признаки заболевания.

Ранее врач-терапевт назвала лучшую маску для защиты от вирусов. По ее мнению, тройная одноразовая маска обеспечивает наилучшую защиту.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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