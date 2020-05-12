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Россиянам спрогнозировали неоднородное лето

Россиянам спрогнозировали неоднородное летоФото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Россиян в 2020 году ожидает теплое лето, однако оно будет сопровождаться периодами похолодания, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой».

«Мы ожидаем, что лето будет теплым, но неоднородным — с периодами потепления и похолодания», — отметил синоптик.

Вильфанд рассказал, что в июне среднемесячная температура выше нормы прогнозируется в восточной части юга страны и Северного Кавказа, а также на севере Урала, Сибири и в Туве. В европейской территории России, включая Москву, температура воздуха будет соответствовать климатической норме.

При этом в июле теплее чем обычно будет в Хабаровском крае и на Камчатке. Вильфанд добавил, что в августе превышение климатической нормы ожидается в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, а также на севере Якутии, Магаданской области и Чукотки.

Ранее Вильфанд сообщал, что в России прогнозируется тяжелый сезон лесных пожаров. По словам синоптика, грядущее лето будет отличаться положительными температурными аномалиями по отношению к норме.

Также Вильфанд предупреждал, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет. «Это характеристика глобального потепления, и это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере», — сказал синоптик.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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