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Российская чиновница устроила шашлыки на карантине и поплатилась

Российская чиновница устроила шашлыки на карантине и поплатилась

Мэр Новороссийска Игорь Дьяченко принял решение уволить своего заместителя Екатерину Демченко, которая в период самоизоляции устроила шашлыки на базе отдыха.

"Новость о неподобающем поведении муниципального служащего, которую опубликовали некоторые новостные паблики в интернете, не требует никаких комментариев. Решение принципиальное, кардинальное и однозначное: заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост", — написал градоначальник в Instagram.

Он подчеркнул, что муниципальные служащие олицетворяют власть города в целом и не должны своим поведением подрывать авторитет городской власти. В этом права на ошибку у чиновников нет, добавил Дьяченко.

11 мая в сети появилось видео, сделанное на турбазе в Абрау-Дюрсо, на котором среди отдыхающих была замечена Демченко. В администрации Новороссийска она отвечала за вопросы перспективного развития, архитектуры и градостроительства, имущественных и земельных отношений, экологии и муниципального контроля.

В Краснодарском крае режим самоизоляции продлен до 23 мая. Число выявленных случаев COVID-19 в регионе превысило 2 тысячи (в том числе +98 за последние сутки), 22 человека скончались, более 600 выздоровели.

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По материалам: uposters.ru

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