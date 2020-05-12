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Российские фотографы помогут борющимся с коронавирусом врачам

Российские фотографы помогут борющимся с коронавирусом врачамФото: Дмитрий Провоторов

Проект​ ​EverydayRussia​ совместно с академией​ ​«Фотографика»​ и фондом «Живой» запустили благотворительную акцию «Фотографы — врачам»​, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках акции проходит аукцион, на который были выставлены 138 принтов, безвозмездно предоставленных российскими фотографами. Все собранные от их продажи деньги пойдут на покупку средств индивидуальной защиты для врачей, борющихся с коронавирусом. Закупкой займется фонд «Живой», который к этому моменту помог 38-ми больницам.

«Аукционный принт будет для нового владельца еще и напоминанием об этом странном и непростом времени — карантине во время пандемии», — отметил основатель EverydayRussia и один из авторов-участников Михаил Мордасов. «Пусть каждый принт найдет своего врача, которому сумеет помочь», — добавил он.

За последние сутки в России выявили 10 559 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах, общее число зараженных приблизилось к 166 тысячам. Всего с начала эпидемии в стране умерли 1537 человек, выздоровели 21 327 человек.

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По материалам: lenta.ru

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