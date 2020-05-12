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РЖД продают билеты в поезда с учетом социальной дистанции до конца мая

РЖД продают билеты в поезда с учетом социальной дистанции до конца мая
РЖД продают билеты в поезда дальнего следования с учетом социальной дистанции пока до конца мая, заметило РИА Новости в приложении компании.

РЖД в начале апреля из-за ситуации с коронавирусом стали продавать билеты в поезда с учетом социальной дистанции. Затем схема рассадки в поездах с учетом дистанции была продлена до 11 мая в связи с продолжением режима нерабочих дней. Президент России Владимир Путин в понедельник сообщил, что режим нерабочих дней завершается 12 мая.

# Россия
По материалам: ria.ru

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