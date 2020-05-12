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«С легким паром»: 3 обряда на удачу, которые легко выполнить в обычной ванной

«С легким паром»: 3 обряда на удачу, которые легко выполнить в обычной ванной

Каждый раз, когда мы говорим друг другу «с легким паром», мы уже совершаем небольшой обряд. Эксперты расскажут о том, какие обряды можно проводить в ванной и в чем они вам помогут.

Бытовая магия действительно может быть весьма полезной. Всё, что связано с нашим домом, имеет первостепенную важность. Ритуалы и обряды, проводимые в родных стенах, очень сильны, потому что наш дом — это наше место силы.


«С легким паром»

Эти слова говорят все, когда видят, что близкий человек вышел из ванной. Конечно, этот мини-заговор произносится не в самой ванной, но он неразрывно связан с данным местом и с купанием, баней, душем, ванной комнатой.

Дело в том, что в старину люди считали, что в бане живет свой домовой, называемый банником. Считалось, что он может принести человеку, который помылся, много бед, если ему что-то в нем не понравится. Именно поэтому близким и в особенности гостям говорили «с легким паром», чтобы банник им ничем не навредил.

1. Обряд на завершение банных процедур


Этот обряд важен для всех, но в особенной степени для женщин, которые всегда хотят оставаться прекрасными, красивыми и притягательными для противоположного пола. Если выходить из ванной очень быстро и не убирать всё за собой, то можно оставить там и свою красоту. Также спешка и неуважительное отношение к этому месту могут приводить к потере удачи в любви, к неуверенности, плохому настроению.

Есть простой обряд, который стоит выполнять всем и каждому. После того, как ваши банные дела завершены, стоит прибраться и расставить все бутылочки, шампуни, кремы и скрабы по местам, повесить аккуратно полотенце. Не нужно убираться по полчаса. Достаточно за пять минут поставить все максимально аккуратно. В конце, когда вы уже закончили со своими делами и убрались, важно произнести «порядок оставляю, удачу обретаю».

2. Обряд на очистку от негативных программ

Как известно, вода очищает от всего плохого. Не только наше тело становится чище, но и душа, аура и разум. Перед тем как встать под душ или лечь в ванную, представьте, что вода избавляет вас от страхов и переживаний. То же самое можно делать и при умывании утром.

При этом произносите простой заговор: «Как голова чиста, так и разум чист и ясен». Ваши мысли постепенно станут очищаться от вирусных программ, и вы будете успешнее день ото дня.

3. Заряжаем воду энергией и наделяем ее нужными свойствами


В качестве источника удачи или чего-то иного можно использовать различные соли. Их добавляют в ванную по разным причинам, но мало кто знает, что различные соли для ванн помогают лучше смывать негатив. Подойдет даже обычная кухонная соль, ведь она обладает мощными магическими защитными и очищающими свойствами. Добавьте в ванную щепотку соли и произнесите: «Все плохое в себя вбирай, здоровье да успех освобождай». Этот простейший обряд поможет вам легче отпускать отрицательные эмоции и заряжаться позитивом. Это повысит ваши шансы на успех в любых делах и убережет от недобрых людей.

Можно добавить в воду серебро. Достаточно просто положить в воду серебряную ложку или другой неострый предмет. С древности люди верили и верят в магическую и целебную силу серебра. Заменить или усилить воздействие серебряного предмета поможет лунный камень. Особенно позитивным он будет для женской энергетики, но и мужчинам не повредит. Перед приемом ванны стоит положить минерал и серебро в воду и произнести три раза: «Дай мне силу, дай мне страсть. Чтоб никто их не смог у меня украсть». После постоянных обрядов с серебром вы сможете почувствовать прилив сил и удачи. Беды и токсичные люди станут чаще обходить вас стороной.

Обряд с дождевой водой. Сила природы велика, в дождевой воде содержится много тайной природной энергии, которая поможет вам избавиться от недугов и неудач в жизни. Этот обряд можно проводить в душе или лежа в ванной. Вам понадобится стакан чистой дождевой воды. Включите воду в душе и встаньте под воду или лягте в ванную, наполненную водой. В душе нужно вылить дождевую воду на тело, а в ванную просто вылить, лежа в ней или до ее принятия. Произнесите перед этим: «Дождем я смою свои печали, благо в свою жизнь привлеку. Чтобы удача и благо чаще меня замечали, чтоб было больше успеха на моем веку».

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По материалам: dailyhoro.ru

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