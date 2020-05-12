Сама родила, сама перерезала пуповину. Интимные подробности родов жены Андрея Черкасова

Анастасия Иванова

22 апреля Кристина и Андрей Черкасовы впервые стали родителями. Новоиспеченная мама до сих пор продолжает делиться с подписчиками самым сокровенным — подробностями появления долгожданного наследника на свет.

Черкасова не скрывает, что ей пришлось вытерпеть страшную боль, от которой ее не спасла эпидуральная анестезия, но она все же благополучно родила сама. Практически все это время Андрея находился рядом с ней.

«А теперь о самом приятном: слезы счастья и победы. Я сделала это! Без разрывов и надрезов. Тут же смогла присесть, и мне дали в руки моего ангелочка, чтоб я приложила его к груди... Самое невероятное чувство в этом момент испытываешь: «В руках мой сынок, мой малыш, моя частичка, я только что его родила, через что ему пришлось пройти, и какой он у меня молодец, так быстро обрадовал маму», — вспомнила она нелегкие, но очень счастливые моменты.

К слову, Черкасову не удалось перерезать пуповину ребенка. За него это сделала... сама Кристина.

«Любимый стоял прям возле дверей и, конечно, все слышал и понимал, каково мне там. Врачи сказали, мол, давай пригласим уже мужа, чтобы он перерезал пуповину, а я прям категорично со слезами на глазах говорю: «Нет, я еще не готова, чтобы он зашел». И тут пуповину дают перерезать мне, я сначала отказываюсь, но они настойчиво меня убедили. И только сейчас я понимаю, как это важно было. Нашу такую крепкую связь с сыночком перерезал не кто-то из акушерок, а именно я — мама. Очень тонкий момент, которым я теперь горжусь», — продолжила 29-летняя блондинка.





В родильную палату Андрей вернулся, лишь когда сына взвешивали, и лично контролировал весь процесс.

«Все оставшееся время, пока со мной заканчивали родовые процедуры (выход плаценты), он не спускал его с рук, разглядывал, наслаждался звуками, которые он издавал. Этот восхитительный момент Андрей выложит в блог в ближайшее время — первые секунды жизни сына у него на руках», — заключила Кристина.

Фото: Instagram