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Саудовская Аравия разогнала цены на нефть

Саудовская Аравия разогнала цены на нефтьФото: Максим Шеметов / Reuters

Цены на нефть разогнались во вторник, 12 мая, после того, как Саудовская Аравия приняла решение о дополнительном сокращении добычи в июне 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

К 16:00 по московскому времени стоимость июльского фьючерса на поставку сырья марки Brent выросла на 2,5 процента и составила 30,36 доллара. Цена июньского контракта на поставку американской нефти WTI прибавила 5,5 процента и увеличилась до 25,47 доллара.

Саудовская Аравия в понедельник, 11 мая, заявила, что в дополнении к существующим договоренностям в рамках ОПЕК+ сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки в июне. Таким образом в общей сложности королевство снизит добычу до 7,5 миллиона баррелей в день, или почти на 40 процентов от уровня апреля.

Новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти вступила в силу с 1 мая 2020 года. В ее рамках производители обязуются сократить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Самые большие обязательства взяли на себя Россия и Саудовская Аравия.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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