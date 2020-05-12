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Шеремет отреагировал на слова Климкина об отсутствии у РФ права праздновать День Победы

Шеремет отреагировал на слова Климкина об отсутствии у РФ права праздновать День Победы

Многие политики Украины давно предали память предков, которые помогали освобождать мир от нацизма. Об этом заявил Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Крыма. Таким образом он отреагировал на слова бывшего главы МИД Украины Павла Климкина, который заявил, что РФ не имеет права праздновать День Победы.

Он добавил, что такие слова во всеуслышание могут говорить последователи изменников, предавших свою совесть, страну и душу предков. Климкину надо "отрабатывать свои тридцать серебренников, которые платят ему из-за рубежа", поэтому не стоит обращать внимание на его высказывания, считает парламентарий.

Он добавил, что в данной ситуации жалко народ Украины. Депутат надеется, что когда-нибудь в этой стране к власти придут здравомыслящие люди, пишет РИА Новости.

# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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