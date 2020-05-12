СМИ узнали, что звезда "Оно" сыграет преступника в новом сериале Netflix

Лидия Мартынова

СМИ узнали, что актер Билл Скарсгард, сыгравший клоуна-убийцу в двух частях экранизации романа Стивена Кинга "Оно", примет участие в новом мини-сериале Netflix "Кларк", сообщает Deadline.

По информации издания, ему досталась роль шведского преступника Кларка Олофссона, известного в криминальном мире торговлей наркотиками, грабежами и другими преступлениями. Считается, что его деяния породили термин "стокгольмский синдром".





"Олофссон — один из самых ярких и очаровательных людей Швеции. Я принимаю этот вызов с восторгом, смешанным с ужасом. Думаю, что мы сможем рассказать новаторскую историю, подобной которой до этого не было на телевидении", — прокомментировал Билл Скарсгард.

Режиссер проекта — Юнас Окерлунд ("Повелители хаоса", "Высший пилотаж"). Он же напишет сценарий вместе Питером Аррениусом (сериал "Черное озеро").

Известно, что в сериал войдет шесть эпизодов. Остальные подробности, такие как дата выхода и актерский состав, пока не раскрывают.