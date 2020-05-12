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СМИ: жителей норвежского города напугала "заноза в глазу у России"

СМИ: жителей норвежского города напугала "заноза в глазу у России"
Норвежские вооруженные силы модернизируют радар системы "Глобус" в городе Вардё на севере страны, устанавливая новое американское оборудование. Местные жители, как отмечает издание NRK, из-за этого нервничают и боятся.

Ранее издание The Barents Observer со ссылкой на директора разведывательной службы Норвегии Мортена Хага Лунде сообщило, что 11 российских бомбардировщиков отработали нанесение удара по норвежскому радару в Вардё. Как утверждалось, "драматично сымитированная атака" произошла 14 февраля 2018 года, еще одна аналогичная "атака" была предпринята за год до этого. В Минобороны России данную информацию не подтверждали.

"Радар — это заноза в глазу у России. Обострение ситуация исключить нельзя", - заявил мэр города Вардё Эрьян Йенсен. 

"Я всего боюсь. Мы живем так близко к России, и сейчас идет чуть ли не полноценная война. Это угроза всему нашему городку. Просто ужасно", — пожаловался местный житель Стиг Нильсен.


"От него всему нашему сообществу одна угроза. Смотришь на это все и расстраиваешься", - добавил другой житель Вардё Асле Кристиансен.

# В мире
По материалам: ria.ru

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