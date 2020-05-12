Собчак объяснила участие в вечеринке во время пандемии коронавируса

Вадим Карасев

Ксения СобчакФото: @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак объяснила свое участие в вечеринке в честь Дня Победы 9 мая, несмотря на пандемию коронавируса и режим самоизоляции в Москве. Ситуацию она прокомментировала под собственной публикацией в Instagram-аккаунте.

Поводом стал комментарий пользовательницы под ником olgadenisova801 с критикой действий ведущей. «Вам можно тусоваться с детьми и с друзьями, а народу нет?! О как!» — написала юзер. Собчак ответила ей: «Если три семьи сделали анализы и встретились дома — я не вижу тут нарушения».

Ранее сообщалось, что Собчак и ее супруг, театральный режиссер Константин Богомолов, устроили вечеринку в День Победы во время действия ограничительных мер в столице. Супруги пришли в гости к певцу и музыканту Дмитрию Маликову. Пара взяла с собой сына Платона. На вечеринке также присутствовали дочь Маликова Стефания и дизайнер Яна Расковалова.

Праздник ведущая транслировала в сторис Instagram. Позже в комментариях к постам в аккаунте некоторые пользователи критически отозвались о ее действиях. Во время пандемии коронавируса ведущая регулярно делает публикации в Instagram, а также проводит прямые эфиры вместе с Богомоловым.