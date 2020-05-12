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Собянин назвал условия для перехода к «нормальной жизни» в новых условиях

Собянин назвал условия для перехода к «нормальной жизни» в новых условиях

В России необходимо обеспечить нормальную жизнь городов и регионов «уже в какой-то новой реальности», исходя из тех ограничений и тех вызовов, которые появились из-за коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом Владимиром Путиным по вопросам эпидемиологической обстановки в стране.

По словам Собянина, совместно с властями различных регионов и специалистами были обсуждены необходимые меры для обеспечения нормальной жизни граждан и естественного функционирования экономики страны.

Среди пяти ключевых направлений он назвал ответственность работодателей при возобновлении работы предприятий; ответственное поведение граждан; жесткое соблюдение карантинных мер теми, у кого обнаружили коронавирус; массовое тестирование и раннее выявление заражения; постоянную мобилизационную готовность здравоохранения.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, президент Владимир Путин подписал указ «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-19)».

Президент поручил высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить в случае необходимости продление действия ограничительных мер или приостановить эти меры.

Приостановление (ограничение, в том числе путем определения особенностей режима работы, численности работников) деятельности отдельных организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей должно пройти с учетом методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также рекомендаций главных государственных санитарных врачей субъектов РФ.

В случае необходимости главам субъектов поручено установить особый порядок передвижения лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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